На конкурс по продаже 25% «Ивано-Франковскгаза» поступили две заявки

На участие в приватизационном конкурсе по продаже 25% госпакета акций ПАО «Ивано-Франковскгаз» поступило две заявки, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Как отметили в пресс-службе, срок приема заявок окончился 21 августа т.г.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества ранее объявил о планах продажи в конце августа - начале сентября на приватизационных конкурсах пакетов акций ряда газоснабжающих компаний, среди которых и акции «Ивано-Франковскгаза».

Как говорится в официальном объявлении Фонда, на запланированный 30 августа приватизационный конкурс выставляются 25% акций компании. Стартовая цена установлена на уровне 32,6 млн грн, шаг аукционных торгов – 350 тыс. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Ивано-Франковскгаз» (г. Ивано-Франковск) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным учреждениям в Ивано-Франковской области.

50%+1 акция «Ивано-Франковскгаза» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 25,2974% - ОАО «Межрегиональный фондовый союз» (номинальный держатель).

Покупатель пакета будет обязан в течение ближайших трех лет инвестировать в развитие предприятия 4,03 млн грн.