Эксперты: позитивно настроенные инвесторы не теряют надежды на программы центробанков

Позитивно настроенные инвесторы не теряют надежды на программы стимулирования со стороны центробанков.

Так прокомментировали текущую ситуацию на фондовом рынке аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

По их информации, европейский индекс Stoxx 600 во вторник, 21 августа, вырос на 0,4%. Доходность госбумаг Италии снизилась на 11 базисных пунктов, Испании – на 7 пунктов. Сегодня ФРС опубликует подробности последнего заседания комитета FOMC, а в Европе планируется визит высокопоставленного чиновника ЕС в Грецию для проверки выполнения страной программы по сокращению дефицита бюджета.

Как отмечают аналитики, на волне внешнего оптимизма индекс UX во вторник попытался пробить линию сопротивления 1100 пунктов, которая сформировалась на прошлой неделе. С начала августа индекс торгуется в узком диапазоне 50 пунктов, тогда как мировые индикаторы демонстрируют повышательную динамику.

По словам аналитиков, акции Ferrexpo (-2%) на Лондонской фондовой бирже во вторник снизились после публикации слабой отчетности. Результаты Astarta (+0,9%) оказались лучше ожиданий. Чистая прибыль компании в первом полугодии снизилась всего на 7%, тогда как, согласно консенсус-прогнозу, в 2012 году снижение этого показателя должно составить 28%.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 21 августа, вырос на 0,83% – до 1086,59 пункта. Общий объем торгов составил 48 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 1,04% – до 398,73 пункта. Общий объем торгов составил 272,7 млн грн.