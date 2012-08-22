Европейские фондовые рынки снижаются на фоне опасений относительно роста мировой экономики

Европейские фондовые рынки снижаются на фоне опасений инвесторов за рост мировой экономики.

Как сообщают сайты ведущих европейских бирж, по состоянию на 16:10 британский индекс FTSE 100 снизился на 1,21% - до 5786,82 пункта, немецкий DAX снизился на 0,98% - до 7019,54 пункта, французский CAC-40 снизился на 0,94% - до 3480,17 пункта.

Как сообщает Reuters со ссылкой на стратега одной из фондовых компаний, "рынок снижается из-за возобновления опасений за рост мировой экономики после более слабых, чем ожидалось, показателей японского экспорта".

Экспорт из Японии показал в июле худший спад за шесть месяцев в связи с сокращением поставок в Европу и Китай.

В то же время, аналитики считают, что падение котировок будет сдерживаться надеждой на новые шаги в борьбе с долговым кризисом еврозоны и стимулирующие меры центробанков.