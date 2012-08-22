IBM приобретает компанию Texas Memory Systems

Корпорация IBM (США) заключила соглашение о приобретении компании Texas Memory Systems (TMS, США), ведущего разработчика высокопроизводительных решений для хранения данных на основе флэш-памяти.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации IBM.

Финансовые условия сделки не разглашаются.

Компания Texas Memory Systems, основанная в 1978 г., занимается разработкой и продажей решений твердотельной памяти. В отличие от жестких дисков, которые используют вращающиеся магнитные диски и механические манипуляторы, твердотельные системы представляют собой высокоскоростные решения для хранения данных на основе флэш-памяти или RAM-памяти, которые могут обеспечить значительно более высокую производительность и скорость доступа к данным, потребляя при этом меньше электроэнергии.

Как отметил генеральный менеджер подразделения IBM Systems Storage and Networking Брайан Трусковски, стратегия и портфель решений TMS «прекрасно согласуются с нашей концепцией Smarter Computing (разумного хранения данных)», давая клиентам возможность достичь более высокой производительности и эффективности при меньших затратах. При этом технологии твердотельной памяти являются одним из важнейших элементов новой концепции Smarter Storage, охватывающей проектирование и развертывание инфраструктур хранения, а также служат частью комплексного подхода, который использует флэш-память в сочетании с дисковыми и ленточными накопителями для решения сложных задач, связанных с хранением информации.

Согласно прогнозу IDC, суммарная емкость твердотельных решений для хранения данных, поставленных крупным корпоративным клиентам, значительно возрастет, достигнув почти 3 экзабайт к 2016 году.

После закрытия сделки приобретения IBM планирует продолжить поддержку существующего портфеля решений TMS и займется его дальнейшим развитием. В дальнейшем технологии TMS будут интегрированы в различные решения IBM, включая системы хранения данных, серверы, программное обеспечение и экспертные системы PureSystems.

Справка УНИАН. Корпорация IBM – один из мировых лидеров ИТ-индустрии, доход корпорации в 2011 году составил 106,9 млрд долл.