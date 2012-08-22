Украинский фондовый рынок в среду снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов 22 августа снизился на 1,36% – до 1071,81 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 48,7 млн грн, из которых на фондовом рынке – 26,5 млн грн, на срочном рынке – 22 млн грн.

Лидером снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Авдеевского коксохима (-2,76%), "Укрсоцбанка" (-2,42%), Алчевского меткомбината (-2,05%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 22 августа снизился на 0,22% – до 397,84 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 583 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 328 млн грн, на акции - 2,6 млн грн, на инвестиционные сертификаты - 1,7 млн грн.