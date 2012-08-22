Сегодняшний день на мировых фондовых рынках прошел под знаком продаж - эксперт

Сегодняшний день на мировых фондовых рынках прошел под знаком продаж.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН экономист отдела инвестиционного консалтинга компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

По ее информации, падение основных европейских индексов к закрытию отечественных торгов в среду, 22 августа, составляло порядка 1%. Снижение американских индикаторов было менее ощутимым, потери составляли около 0,10-0,20%.

Как отметила Я.Лаврик, на украинском рынке акций в среду наблюдалась негативная динамика на фоне коррекционных настроений на зарубежных площадках. Продажи преобладали по всему спектру бумаг индексной корзины Украинской биржи. При этом в аутсайдерах оказались акции «Укрсоцбанка» (-2,42%), Авдеевского КХЗ (-2,76%) и Алчевского МК (-2,05%). Лучше рынка выглядели бумаги «Райффайзен Банка Аваль» (-0,83%) и «Донбассэнерго» (-0,18%).

По мнению аналитика, «в целом торговая сессия среды проходила довольно скучно. Каких-либо важных сигналов со встречи представителей Греции и кредиторов не поступало, за исключением сообщения о просьбе премьер-министра страны предоставить Афинам больше времени для преодоления кризиса. Однако в этом его заявлении нет ничего нового и удивительного».

Я.Лаврик считает, что из опубликованных в среду статистических данных интерес представляют только продажи существующих домов в США. Показатель вырос в июле на 2,3%, что оказалось меньше ожиданий. В последнее время поступали неплохие данные с рынка недвижимости США, что стало следствием снижения ставок по ипотечным кредитам.

Тем не менее, добавила аналитик, «публикуемая в августе статистика показывает некоторое снижение активности в секторе в июле, что, возможно, обусловлено сезонным фактором. На прошлой неделе выходили статданные по строительству домов, которые также оказались хуже прогнозов. Завтра ожидается статистика по продажам новых домов в штатах, и не исключено, что данные также разочаруют игроков».

По словам Я.Лаврик, завтрашний день будет богат на макростатистику из Европы и США, что может сказаться на волатильности торгов.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 22 августа, снизился на 1,36% – до 1071,81 пункта. Общий объем торгов составил 48,7 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,22% – до 397,84 пункта. Общий объем торгов составил 583 млн грн.

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