На конкурс по продаже 25% «Полтавагаза» поступило три заявки

На участие в приватизационном конкурсе по продаже 25% госпакета акций ПАО «Полтавагаз» поступило три заявки, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Как отметили в пресс-службе, срок приема заявок окончился 20 августа т.г.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества ранее объявил о планах продажи в конце августа - начале сентября на приватизационных конкурсах пакетов акций ряда газоснабжающих компаний, среди которых и акции «Полтавагаз».

Как говорится в официальном объявлении Фонда, на запланированный на 29 августа конкурс будет выставлен пакет компании «Полтавагаз» в размере 25% акций со стартовой ценой 20,1 млн грн. Шаг аукционных торгов составит 205 тыс. грн. Обязательства инвестора по внесению инвестиций в ближайшие три года установлены в размере 3,7 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО "Полтавагаз" (Полтава) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Полтавской области.

51% акций ОАО "Полтавагаз" принадлежат НАК "Нафтогаз Украины", 40,5% - физическому лицу.

2011 год компания закончила с чистой прибылью 11,042 млн грн.