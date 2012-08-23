Эксперты: украинские фондовые индексы в среду снизились вслед за европейским рынком

Украинские фондовые индексы в среду, 22 августа, снизились вслед за европейским рынком.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ», переданном УНИАН.

По словам аналитиков, индекс UX в среду, несмотря на негативный внешний фон, все же удержался и не просел ниже линии поддержки 1060 пунктов, сформировавшейся в августе.

Как отмечают аналитики, «большинство членов FOMC, учитывая слабое восстановление экономики США, высказались за готовность проголосовать за запуск новых стимулирующих мер для ее роста». Об этом свидетельствует протокол заседания комитета по процентным ставка ФРС. При этом в протоколе упоминаются слова «существенный и стабильный» рост.

По мнению аналитиков, «текущее восстановление экономики США сложно назвать таковым, поэтому шансы на запуск новых программ возросли. Единственной преградой остается решить, какую именно форму стимулирования следует предпринимать». В этом мнение членов комитета расходится. Следующее заседание FOMC состоится 13 сентября. На данной новости индекс S&P 500 вышел из красной зоны и закрылся «в ноль», тогда как Stoxx 600 просел на 1,2%.

Аналитики также отмечают, что сегодня в Европе и США выйдут предварительные показатели деловой активности PMI. Ожидается, что в еврозоне они незначительно улучшатся. Европейские рынки сегодня откроются ростом, что будет способствовать росту Украинской биржи на открытии.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 22 августа, снизился на 1,36% – до 1071,81 пункта. Общий объем торгов составил 48,7 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,22% – до 397,84 пункта. Общий объем торгов составил 583 млн грн.