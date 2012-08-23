Украинский фондовый рынок незначительно вырос вслед за мировыми рынками. Как сообщает сайт "Украинской биржи", индекс UX по состоянию на 12:03 вырос на 0,23% - до 1074,26 пункта.

Лидерами роста стали акции "Азовстали" (+1,27%), "Мотор Сичи" (+1,22%), лидерами снижения стали акции "Укрсоцбанка" (-1,49%).

По состоянию на 11:40 по киевскому времени немецкий индекс DAX вырос на 0,19%, британский FTSE 100 - на 0,25%, а французский CAC-40 - на 0,21%.

Как отмечает Reuters, оптимизму мировым рынка прибавила информация о планах ФРС США по новым стимулирующим мерам. Из протокола июльского совещания ФРС США, опубликованного в среду, следует, что центробанк готов к новым стимулирующим мерам в ближайшее время, если в экономике не наступит существенного улучшения.