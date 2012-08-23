Внеплановый аукцион по ОВГЗ, вероятно, будет результативным - эксперты

По мнению экспертов на внеплановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в четверг, 23 августа, Министерству финансов Украины, вероятно, удастся продать госбумаги, но рыночного спроса ожидать не стоит.

Так, в комментарии агентству УНИАН специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса отметил, что проведение ОВГЗ-аукциона, не предусмотренного графиком на текущий месяц, свидетельствует лишь о том, что «Минфин и какой-то покупатель достигли договоренностей».

«Почему они реализуются немедленно, предположить трудно, но стороны решили не откладывать сотрудничество до следующего вторника. Таким образом, этот аукцион просто обязан быть результативным», - считает С.Фурса.

В свою очередь, аналитик рынка облигаций группы компаний «Инвестиционный капитал Украина» Тарас Котович отметил, что наиболее вероятной причиной проведения внепланового аукциона может быть необходимость полностью, либо частично, рефинансировать выплаты по НДС-облигациям, которые должны состояться в понедельник и вторник (27 и 28 августа), чтобы не осуществлять конвертацию валютных средств.

«Исходя из предложенных сроков облигаций, могут существовать определенные договоренности с держателями либо «дружественными» банками о покупке облигаций. Рыночный спрос ожидать не стоит» - говорит Т.Котович.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины объявило о проведении в четверг, 23 августа, внепланового аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Минфин предложит к продаже пяти- и семилетние госбумаги.

На аукционе по продаже ОВГЗ во вторник, 21 августа, Минфину не удалось привлечь средства в госбюджет. Минфин предложил инвесторам стандартные гривневые ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет.

При этом, по ОВГЗ сроком обращения 5 лет была подана одна заявка объемом 10 млн грн и доходностью 23,9%, но она не была удовлетворена.

Единственным результативным аукционом по продаже ОВГЗ в текущем месяце стал аукцион 7 августа, на котором Минфин привлек в госбюджет 267,758 млн грн от продажи пятилетних ОВГЗ. Средневзвешенная доходность бумаг составила 14,18%. Минфин удовлетворил все три заявки, которые были поданы на покупку бумаг.

Ранее Минфин сообщил, что в августе не планирует размещать индексированные и номинированные в иностранной валюте ОВГЗ, а будет предлагать рынку исключительно гривневые бумаги со сроком обращения 5 и 7 лет.

Намерения приостановить продажу валютных ОВГЗ обнародованы после того, как Минфину удалось удовлетворить потребность в валютных ресурсах за счет размещения 18 июля еврооблигаций на 2 млрд долл.

Министерство также заявляло о планах начать с осени т.г. выпуск для населения казначейских обязательств, номинированных в иностранной валюте.

По данным Государственной казначейской службы, от продажи правительственных бумаг в январе-июле в бюджет удалось привлечь 65,475 млрд грн, в т.ч. за счет продажи ОВГЗ — 49,489 млрд грн, еврооблигаций — 15,986 млрд грн.