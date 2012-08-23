«Оптима-Фарм» с 1 сентября начнет продажу облигаций на 300 млн грн

Совместное украинско-эстонское предприятие «Оптима-Фарм, ЛТД» (Киев) с 1 сентября на торговой площадке ПФТС планирует начать первичное размещение 7-летних именных процентных облигаций серии «А» на 300 млн грн, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению эмитента в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), решение о размещении ценных бумаг номиналом 1000 грн принято на собрании участников общества 18 июня 2012 года.

Привлеченные средства планируется направить на погашение основной суммы долга в размере 200 млн грн перед ООО «КУА «Профессионал эссет менеджмент», а 100 млн грн будет направлено на привлечение новых клиентов и расширение рынка сбыта.

Купон по облигациям будет выплачиваться ежеквартально, на весь срок их обращения процентная ставка установлена на уровне 23% годовых.

Андеррайтером выпуска выступит «Банк Восток» (Днепропетровск).

Погашение облигаций будет проходить с 1 сентября по 31 октября 2019 года.

Справка УНИАН. «Оптима-Фарм» работает на украинском рынке медпрепаратов с 1994 года, сотрудничая с более чем со 100 зарубежными и 70 украинскими производителями лекарственных средств.

В 2011 году чистый доход компании вырос к предыдущему году на 50% - до 6,4 млрд грн.