АМКУ разрешил «Метинвесту» приобрести контроль над «Запорожкоксом» и Приазовским ГОКом

Крупнейший металлургический холдинг в Украине «Метинвест» получил разрешение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на приобретение контрольных пакетов акций в предприятиях «Запорожкокс» и «Приазовский горно-обогатительный комбинат».

Как говорится с сообщении АМКУ, «предоставлено разрешение компании Private Limited Liability Company Metinvest B.V. (г.Гаага, Нидерланды) на приобретение в собственность доли в уставном капитале ООО «Приазовский горно-обогатительный комбинат» и акций ПАО «Запорожкокс», которые обеспечивают превышение 50% голосов в высшем органе управления субъектов хозяйствования».

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).