Fitch присвоило облигациям «ПроКредит Банка» долгосрочные рейтинги на уровне «B+»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило необеспеченным облигациям «ПроКредит Банка» серий G и H финальные долгосрочные рейтинги на уровне «B+», говорится в сообщении агентства.

Агентство присвоило финальные рейтинги возвратности активов банка «RR4» и финальные национальные долгосрочные рейтинги «AAA(ukr)». Обе серии облигаций имеют объем по 100 млн грн. Облигации серии G имеют срок погашения в мае 2015 года, а серии H – в сентябре 2015 года. По выпускам предусмотрены пут-опционы в мае 2013 года и сентябре 2013 года соответственно.

Обязательства банка по выпускам облигаций, говорится в сообщении Fitch, будут считаться, по крайней мере, равными по очередности исполнения остальным приоритетным необеспеченным требованиям кредиторов, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством.

Согласно национальному законодательству, требования вкладчиков - физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. На конец 1 полугодия 2012 года депозиты физических лиц составляли 53% всех пассивов «ПроКредит Банка» согласно его отчетности по национальным стандартам.

В прошлом месяце Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) «ПроКредит банка» на уровне «B» со «стабильным» прогнозом.

Справка УНИАН. АО «ПроКредит Банк» (Киев) зарегистрировано в конце 2000 года.

Акционерами банка являются Европейский банк реконструкции и развития – 15,2169%, ProCrеdit Holding AG – 45,6547%, Kreditanstalt fur Wiederaufbau (Кредитное учреждение для восстановления) прямое участие — 39,1284, опосредованное — 45,6547%.