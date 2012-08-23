Индекс Украинской биржи в четверг снизился на 1,57%, ПФТС - на 1,30%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов 23 августа снизился на 1,57% – до 1055,03 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 58,5 млн грн, из которых на фондовом рынке – 32,6 млн грн, на срочном рынке – 25,8 млн грн.

Лидером снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Укрсоцбанка" (-5,59%), Енакиевского метзавода (-2,82%), "Азовстали" (-2,12%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 23 августа снизился на 1,30% – до 392,66 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 98 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 95 млн грн, на акции - 1 млн грн, на облигации предприятий - 2 млн грн.