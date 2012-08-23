Минфин на внеочередном аукционе привлек 604,34 млн грн от продажи пятилетних ОВГЗ

На внеочередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в четверг, 23 августа, Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 604,344 млн грн, сообщается на сайте министерства.

Так, Минфин удовлетворил 2 заявки на покупку пятилетних госбумаг. Доходность составила 14,3%. При этом спрос на ОВГЗ сроком обращения 7 лет отсутствовал.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины объявило о проведении в четверг, 23 августа, внепланового аукциона по продаже ОВГЗ. Минфин планировал предложить к продаже пяти- и семилетние госбумаги.

Эксперты прогнозировали, что на внеплановом аукционе по продаже ОВГЗ Минфину удастся продать госбумаги, так как по всей вероятности, достигнута договоренность с потенциальным покупателем. При этом рыночного спроса ожидать не стоило.

Также напомним, что на аукционе по продаже ОВГЗ во вторник, 21 августа, Минфину не удалось привлечь средства в госбюджет. Минфин предлагал инвесторам все те же стандартные гривневые ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет.

При этом, по ОВГЗ сроком обращения 5 лет была подана одна заявка объемом 10 млн грн и доходностью 23,9%, но она не была удовлетворена.

Единственным результативным аукционом по продаже ОВГЗ в текущем месяце стал аукцион 7 августа, на котором Минфин привлек в госбюджет 267,758 млн грн от продажи пятилетних ОВГЗ. Средневзвешенная доходность бумаг составила 14,18%. Минфин удовлетворил все три заявки, которые были поданы на покупку бумаг.

Ранее Минфин сообщил, что в августе не планирует размещать индексированные и номинированные в иностранной валюте ОВГЗ, а будет предлагать рынку исключительно гривневые бумаги со сроком обращения 5 и 7 лет.

Намерения приостановить продажу валютных ОВГЗ обнародованы после того, как Минфину удалось удовлетворить потребность в валютных ресурсах за счет размещения 18 июля еврооблигаций на 2 млрд долл.

Министерство также заявляло о планах начать с осени т.г. выпуск для населения казначейских обязательств, номинированных в иностранной валюте.

По данным Государственной казначейской службы, от продажи правительственных бумаг в январе-июле в бюджет удалось привлечь 65,475 млрд грн, в т.ч. за счет продажи ОВГЗ — 49,489 млрд грн, еврооблигаций — 15,986 млрд грн.