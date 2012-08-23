«Дочерний банк Сбербанка России» продал облигации серии “F” на 500 млн грн
«Дочерний банк Сбербанка России» (г. Киев) завершил первичное размещение пятилетних процентных облигаций серии “F” на 500 млн грн, говорится в сообщении банка.
Первичное размещение этих долговых бумаг с доходностью 12% годовых проводилось на площадках ПФТС и «Украинской бирже» с ноября 2011 года.
Погашение облигаций запланировано на май 2016 года.
Привлеченные в результате размещения этого займа средства банк направил на увеличение своего кредитно-инвестиционного портфеля.
Как сообщал ранее УНИАН, в первом полугодии «Дочерний банк Сбербанка России» увеличил прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 85,7% - до 174,41 млн грн.
Согласно отчету, во II квартале т.г. банк получил прибыль в размере 96,7 млн грн против 93,9 млн грн за аналогичный период 2011 года.
Активы банка в январе-июне т.г. выросли на 19,7% и на 1 июля составили 20,25 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 18,7%, до 15,02 млрд грн, обязательства – на 18,1%, до 17,38 млрд грн, уставный капитал не изменился – 2,992 млрд грн, собственный капитал – вырос на 30,7%, до 2,87 млрд грн.
Справка УНИАН. «Дочерний банк Сбербанка России» (г. Киев) зарегистрирован в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (г. Москва).