«Проминвестбанк» продал облигации на 500 млн грн

«Проминвестбанк» (ПИБ, Киев) завершил первичное размещение процентных облигаций серии “F” с погашением в августе 2014 года на 500 млн грн по номиналу, говорится в сообщении банка.

Продажа этих долговых бумаг проводилась на фондовых биржах ПФТС и «Украинской бирже» с 1 февраля 2012 года.

Доходность облигаций этой серии была установлена на уровне 12,75% годовых.

Как сообщал ранее УНИАН, в январе-июне 2012 года «Проминвестбанк» получил убыток в размере 9,61 млн грн по сравнению с прибылью 3,61 млн грн за соответствующий период 2011 года.

Активы банка за указанный период увеличились на 7,4% и на 1 июля 2012 года составили 40,998 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 13%, до 30,587 млрд грн, обязательства - на 8,6%, до 35,912 млрд грн, уставный капитал — на 0,3%, до 5,299 млрд грн, собственный капитал - на 0,08%, до 5,09 млрд грн.

Справка УНИАН. «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк») создан в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

«Проминвестбанк» (ПИБ) в первом квартале 2012 года получил чистую прибыль в размере 3,616 млн грн.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Российская Федерация) по состоянию на 1 апреля 2012 г. владеет 97,8502 % акций «Проминвестбанка».