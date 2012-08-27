WIG-Ukrainе прибавил за неделю 1,04%

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrainе за последние пять торговых сессий поднялся еще на 1,04%, закрывшись чуть ниже максимальных значений, достигнутых на прошлой неделе, на уровне 752,1 пункта.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, украинский индикатор закончил неделю ростом, несмотря на более чем 1,3% снижение "голубых фишек" на фоне падения индекса всего рынка на 0,21% и плюса от 0,4 до 0,5% средних и небольших компаний.

WIG-Ukrainе на прошлой неделе вырос, главным образом, благодаря подорожавшим на более 12% и 9% соответственно бумагам угольных Sadovaya Group и Coal Energy, а также почти 6% росту крупнейшего в Украине производителя сахара - компании Astarta.

На плюсе в пятницу закрылись еще бумаги производителя яиц и яичных продуктов Ovostar Union, прибавившие почти 2% на фоне падения стоимости остальных семи компаний из Украины.

Больше всего - почти на треть - на прошлой неделе подешевели акции производителя аккумуляторов Westa, которые снова достигли своего исторического минимума 0,45 злотых за акцию, что на 96% меньше цены дебюта летом прошлого года.

Около 15% потерял сельскохозяйственный Agroton на фоне замыкающего тройку "антилидеров" последних пяти сессий и подешевевшего на 7,1% IMC.

Цена на бумаги остальных компаний снизилась в пределах от 0,14 до 2,5%.

Как сообщал УНИАН, WIG-Ukrainе на предыдущей неделе продолжил возобновившийся в начале августа рост, поднявшись еще на 2% после более 3% роста неделей ранее. Украинский индекс, который за первую половину текущего года потерял более 8%, закончил июль почти 10% плюсом.

В созданный Варшавской фондовой биржей в начале мая прошлого года индекс украинских компаний входят 11 фирм из Украины, акции которых котируются на главной площадке польской фондового рынка. Исторический минимум индекс достиг 25 мая 2012 года на уровне 592,37 пункта.