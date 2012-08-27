Индекс UX на прошлой неделе снизился на 2,2% - эксперты

Индекс UX по результатам прошлой недели снизился на 2,2%.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

По их словам, в преддверии продолжительных выходных локальные игроки решили зафиксировать прибыль в четверг, 23 августа. В результате индекс UX просел до нижней линии поддержки (1050 пунктов), которая сформировалась с начала августа.

Как отмечают аналитики, в лидерах падения на прошлой неделе оказались Полтавский ГОК и Ferrexpo, которые снизились на падении цен на ЖРС до 3-летнего минимума. Другие украинские компании, чьи акции торгуются на Варшавской и Лондонской фондовых биржах, опубликуют квартальную отчетность на текущей неделе, результаты которой будут определять динамику их торгов.

По мнению аналитиков, шансы на дальнейшее смягчение монетарной политики в США увеличились. Этому свидетельствуют как протокол заседания FOMC, так и ряд публикаций в прессе. Пока остается неизвестным, будет ли запущена новая программа QE, либо члены комитета ограничатся продлением программы Operation Twist. Пролить свет на это может выступление главы ФРС Бена Бернанке, запланированное на эту пятницу.

Аналитики также отмечают, что в центре внимания остается Греция, премьер-министр которой провел ряд встреч с главами стран ЕС. Большинство из них высказалось в поддержку реформ, которые сейчас проводит Греция. Как ожидается, отчет о ходе выполнения реформ будет готов в сентябре, что определит выделение стране очередного транша финансовой помощи.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 23 августа, снизился на 1,57% – до 1055,03 пункта. Общий объем торгов составил 58,5 млн грн.

Индекс ПФТС по итогам снизился на 1,30% – до 392,66 пункта. Общий объем торгов составил 98 млн грн.