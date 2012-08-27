Выпуск евробондов технически оформил рефинансирование кредита ВТБ — эксперт

Выпуск евробондов на 1 млрд долл., который в понедельник, 27 августа 2012 года, осуществил Кабинет министров Украины, является техническим оформлением достигнутых ранее договоренностей о рефинансированию кредита российского ВТБ.

Такое мнение высказал УНИАН аналитик рынка облигаций группы компаний «Инвестиционный капитал Украина» Тарас Котович.

“Это техническое оформление достигнутых ранее договоренностей о рефинансировании кредита ВТБ, - сказал Т.Котович, - Бумаги могут быть переданы даже без перечисления средств или путем технической “переброски” денег”.

Кроме того, эксперт не исключает, что облигации могут быть проданы банком на вторичном рынке.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 августа 2012 года Украина выпустила еврооблигации на 1 млрд долл. под 7,95% годовых, срок погашения — 4 июня 2014 года (постановление Кабинета министров №795 от 27 августа 2012 года). Процентный доход по бумагам выплачивается ежегодно 4 июня и 4 декабря, начиная с 4 декабря 2012 года.

Кредит был получен 8 июня 2010 года Украина от российского «Внешторгбанка» на 6 месяцев в размере 2 млрд долл. для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых с правом трехкратной пролонгации, которой воспользовалась украинское правительство.

Стороны 31 мая 2012 года подписали договор о реструктуризации этого кредита. Согласно его условиям, Украина должна была погасить ВТБ 1 млрд долл., а вторая половина была пролонгирована до 2014 года.