Индекс Украинской биржи снизился на 1%, индекс ПФТС – на 0,13%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов 27 августа снизился на 1,0% – до 1044,44 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 59,1 млн грн, из них на фондовом рынке – 26,4 млн грн, на срочном рынке – 32,7 млн грн.

Лидером повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги «Укрсоцбанка» (повысились на 0,33%). Среди лидеров снижения стоимости акций – меткомбинат "Азовсталь" (-2,28%), «Донбассэнерго» (-0,32%), Авдеевский коксохимический завод (-0,71%). Индекс ПФТС по итогам торгов 27 августа снизился на 0,13 % – до 392,15 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 1,27 млрд грн, из них на ОВГЗ пришлось 1,13 млрд грн, на акции – 0,98 млн грн и облигации предприятий – 141,4 млн грн.