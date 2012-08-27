На покупку акций «Херсонгаза» претендуют две компании
20:11, 27 августа 2012Фондовый рынок
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На запланированный Фондом госимущества на 31 августа приватизационный конкурс по продаже 20,82% акций ПАО «Херсонгаз» подали заявки две компании, сообщает пресс-служба Фонда.
Информацию о компаниях, подавших заявки, ФГИУ не сообщает.
Согласно сообщению, стартовая цена пакета – 7 млн грн, шаг торгов – 0,1 млн грн.
Справка УНИАН. «Херсонгаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ в Херсонской области.
20,83% акций «Херсонгаза» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 60,51% – ОАО «Межрегиональный фондовый союз» (номинальный держатель).
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