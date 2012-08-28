Индекс UX приближается к 1000 пунктам - эксперт

Индекс UX в настоящее время приближается к 1000 пунктам.

Об этом сказал в комментарии УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

По его словам, индекс UX и фьючерсы на индекс S&P 500 находятся вблизи довольно важных уровней – 1000 и 1400 пунктов соответственно. Несмотря на то, что до публикации экономических данных в начале сентября ни одной из групп игроков не удастся перехватить инициативу на долгое время, вероятность тестирования данных уровней уже на этой неделе далеко не нулевая.

Как отметил П.Ильяшенко, «данные обстоятельства вынуждают сохранять предельную осторожность и внимательно следить за развитием событий даже несмотря на низкую торговую активность. С одной стороны, пробитие поддержки, например, индексом UX может оказаться ложным, однако память о событиях начала июня призывает лишний раз перестраховаться».

По мнению аналитика, ответом на падение индекса ниже поддержки на уровне 100 пунктов должно стать открытие защитных позиций на срочном рынке.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 27 августа упал на 1,0% – до 1044,44 пункта. Общий объем торгов составил 59,1 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,13 % – до 392,15 пункта. Общий объем торгов составил 1,27 млрд грн.