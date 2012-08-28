Индекс Украинской биржи на прошлой неделе снизился на 2% до 1055,03 пункта

Индекс украинских акций, рассчитываемый Украинской биржей, снизился на прошлой рабочей неделе с 20 по 23 августа на 2% - до 1055,03 пункта, говорится в сообщении биржи.

Общий объем торгов на бирже за прошлую неделю, состоявшей из четырёх рабочих дней, снизился до 205,083 млн грн с 305,282 млн грн в предыдущую рабочую неделю.

Общее количество сделок с 20 по 23 августа снизилось до 21775 с 32364 на предыдущей неделе.

Объем торгов на срочном рынке Украинской биржи за прошлую неделю снизился до 80,406 млн грн с 154,253 млн грн.

Объем торгов ценными бумагами за прошлую неделю также снизился до 124,676 млн грн (из них объем торгов акциями – 113,703 млн грн), а количество сделок, заключенных на бирже за неделю, составило 8766.

На неделе с 13 по 17 августа объем торгов ценными бумагами на бирже составил 151,028 млн грн (из них объем торгов акциями – 149,260 млн грн), а количество сделок, заключенных на бирже за неделю, составило 9242.

Лидерами влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции металлургического комбината "Азовсталь", влияние которых составило 2,9 индексных пункта, "Донбассэнерго" (4,2 пункта) и "Укрсоцбанк" (7,4 пункта).

Лидерами оборота за неделю стали акции "Мотор Сич", объем торгов по которым составил 12,936 млн грн, на втором месте бумаги "Алчевского металлургического комбината" – 0,368 млн грн, "Авдеевского коксохимического завода" – 2, 716 млн грн.

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