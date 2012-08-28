Летнее ралли на мировых фондовых площадках закончилось на прошлой неделе - эксперты

Летнее ралли, продолжавшееся на мировых фондовых площадках более месяца, закончилось на прошлой неделе.

Об этом сказано в аналитическом обзоре «Первого украинского международного банка» (ПУМБ).

Аналитики прогнозируют, что текущая неделя на мировых финансовых рынках будет спокойной. Большинство инвесторов в последнюю неделю августа традиционно идут в отпуск, чтобы с новыми силами и инвестиционными идеями вернуться к торговым мониторам после Дня труда США (3 сентября).

По информации аналитиков, большую часть минувшей торговой недели индекс UX находился в боковом тренде. Отсутствие торгов на Украинской бирже в пятницу не позволило индексу немного отыграться вслед за мировыми рынками. Последняя торговая неделя лета на украинском фондовом рынке, как и везде в мире, будет малоактивной. Слабая активность будет препятствовать игрокам, желающим компенсировать потери прошлой недели.

Как сообщают аналитики, по результатам прошедшей недели американский индекс S&P потерял 0,5%, британский FTSE – 1,3%. Уверенность инвесторов пошатнулась под влиянием статистики из США, которая большей частью оказалась слабее, чем ожидалось, а также политических решений, касающихся состояния экономики еврозоны.

Аналитики также отмечают, что в понедельник, 20 августа, снова прозвучала критическая оценка Бундесбанка по поводу предложений прямого выкупа гособлигаций проблемных стран ЕС. По мнению монетарного регулятора Германии, выкуп данных бумаг создает серьезные риски для стабильности. В среду рынки насторожило заявление премьер-министра Греции Антониса Самараса, который попросил европейских лидеров дать его стране «больше времени» для проведения реформ, необходимых для преодоления кризиса. Хотя в течение недели лидеры Евросоюза подтвердили свое желание того, чтобы Греция оставалась в составе еврозоны, они дали понять, что решение о помощи Греции не будет принято ранее сентября, когда будут представлены выводы миссии «тройки» (Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ) по поводу состояния финансов страны и предпринимаемых мер по выходу из кризиса.

По словам аналитиков, значимым событием прошедшей недели стала публикация в среду, 22 августа, протокола заседания Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США. Основным посылом заседания стало то, что большинство руководителей ФРС все больше склоняются к необходимости проведения нового этапа количественного смягчения (QE3) «довольно скоро». Однако вслед за публикацией протокола последовало интервью главы ФРС Сент-Луиса Джеймса Балларда, который заявил, что протокол заседания устарел, так как с момента заседания появились новые более сильные статистические данные. Эти противоречивые сигналы так и не позволили инвесторам прийти к единому мнению по поводу шансов введения стимулирования в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи на прошлой неделе снизился на 2% - до 1055,03 пункта.

Общий объем торгов на бирже за прошлую неделю, состоявшей из четырех рабочих дней, снизился до 205,083 млн грн с 305,282 млн грн в предыдущую рабочую неделю. Общее количество сделок с 20 по 23 августа снизилось до 21775 с 32364 на предыдущей неделе.