Индекс Украинской биржи снизился на 2,78%, индекс ПФТС – на 0,93%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов 28 августа снизился на 2,78% – до 1015,36 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 84,4 млн грн, из них на фондовом рынке – 30,8 млн грн, на срочном рынке – 53,6 млн грн.

Лидером повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги «Укрсоцбанка» (повысились на 0,39%). Среди лидеров снижения стоимости акций – «Донбассэнерго» (-5,71%), Енакиевский металлургический завод (-4,24%), Металлургический комбинат "Азовсталь" (-3,66%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 28 августа снизился на 0,93% – до 388,49 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 596 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 592,6 млн грн, на акции и облигации предприятий – 2,18 млн грн и 1,25 млн грн.