Имущество Херсонского стеклозавода возвращено в госсобственность

Прокуратура Херсонской области вернула в госсобственность имущество Херсонского стеклозавода.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, Хозяйственным судом Херсонской области удовлетворен иск заместителя прокурора Херсонской области в интересах государства в лице Фонда государственного имущества Украины в регионального отделения ФГИ по Херсонской области, ОАО «Индустриальная стекольная компания» о признании недействительными сделок и возврата имущества собственнику.

В сообщении указывается, что имущество целостного имущественного комплекса бывшего государственного предприятия «Херсонский завод стеклоизделий» стоимостью почти 16 млн грн по решению суда в августе этого года изъято из незаконного владения ЗАО «Индустриальная стекольная компания» в пользу ФГИУ.

Основанием для предъявления иска прокурором стало нарушение законодательства о приватизации при создании ОАО «Индустриальная стекольная компания».

Положениям устава предприятия предусмотрено, что размер доли регионального отделения ФГИУ по Херсонской области в уставном капитале общества составляет 23%, что является меньше предусмотренного действующим законодательством Украины минимума.

Вследствие незаконной приватизации государство осталось владельцем пакета акций ОАО «Индустриальная стекольная компания», но потеряла право собственности на целостный имущественный комплекс бывшего государственного предприятия «Херсонский завод стеклоизделий».

В результате такого способа приватизации состоялось незаконное присвоение государственного имущества без уплаты средств в Государственный бюджет за объект приватизации, вследствие чего государственное имущество передано негосударственном предприятию в безвозмездное пользование.