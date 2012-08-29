ФГИУ 25 сентября проведет аукцион по продаже 30% «Борщаговского химфармзавода»

Фонд государственного имущества Украины проведет аукцион по продаже 29,95% акций научно-производственного центра «Борщаговский химико-фармацевтический завод» 25 сентября текущего года, сообщает официальное издание Фонда "Ведомости приватизации".

Аукцион будет проведен на площадке «Украинской межбанковской валютной биржи», стартовая цена пакета установлена на уровне 278,331 млн грн.

Прием заявок на участие в этом аукционе будет завершен Фондом госимущества 21 сентября.

На прошлой неделе о планах продажи 29,95% акций «НПЦ Борщаговский химико-фармацевтический завод» объявило Главное управление коммунальной собственности Киевской городской государственной администрации.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя КГГА Александр Пузанов выразил надежду, что блокирующий пакет акций столичного фармацевтического предприятия привлечет много инвесторов, и не только отечественных.

Справка УНИАН. “Научно-производственный центр “Борщаговский химико-фармацевтический завод” занимается производством и реализацией свыше 100 наименований лекарственных препаратов: препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, центральной нервной системы, витаминов, анальгетиков, сорбентов и других лекарств. За год предприятие производит около 200 млн упаковок таблеток, 4 млн упаковок сиропов, 15 млн упаковок антибиотиков в капсулах, 14 млн флаконов стерильных антибиотиков. Продукция завода экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Статутный капитал акционерного общества составляет 19,03 млн грн, номинал акции – 1839 грн.