Продажу пакетов акций «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» отложили на декабрь

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) перенес даты проведения приватизационных аукционов по продаже 53,2% госпакета акций «Центрэнерго» и 60,7% госпакета акций «Донбассэнерго» с августа на декабрь 2012 года. Соответствующий приказ Фонда обнародован в официальном издании ведомства "Ведомости приватизации".

Как сообщал УНИАН, с начала 2012 года ФГИУ уже провел конкурсы по продаже госпакетов акций двух других энергогенерирующих компаний - "Захидэнерго" и "Днепроэнерго". В обоих случаях покупателем пакетов был признан энергохолдинг бизнесмена Рината Ахметова ДТЭК.

Справка УНИАН. ПАО «ГЭК «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

НАК «Энергетическая компания Украины» владеет 78,29% акций «Центрэнерго», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% – юридические лица.

ПАО «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

Государству принадлежат 85,77% акций компании, которые переданы в управление НАК «Энергетическая компания Украины».