Инвесткомпания «Финекс-Украина» купила 26% акций «Полтавагаза»

Инвестиционная компания «Финекс-Украина» стала победителем приватизационного аукциона по продаже 26% предприятия по газоснабжению и газификации «Полтавагаз», предложив за пакет 20,305 млн грн, сообщила УНИАН представитель пресс-службы Фонда госимущества.

Конкурент победителя - группа компаний «Содружество» предложила за пакет стартовую цену - 20,1 млн грн.

Таким образом, в ходе аукционных торгов был сделан один шаг на 205 тыс. грн.

Претендовавшая на актив компания «Одессагаз» не была допущена Фондом госимущества к участию в аукционе в связи с непредоставлением информации о своих конечных собственниках.

Как сообщал УНИАН, согласно условиям продажи инвестор обязуется внести 3,7 млн грн для развития предприятия в ближайшие 3 года.

Справка УНИАН. ПАО "Полтавагаз" (Полтава) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Полтавской области.

51% акций ОАО "Полтавагаз" принадлежат НАК "Нафтогаз Украины", 40,5% - физическому лицу.

Компания закончила 2011 год с чистой прибылью в размере 11,042 млн грн.