Зарегистрирован выпуск муниципальных облигаций Запорожья на 50 млн грн

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрировала выпуск муниципальных облигаций Запорожского городского совета на общую сумму 50 млн грн по номиналу, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Запорожский городской совет планирует провести первичное размещение процентных облигаций серии “L” на 10 млн грн и серий“M”и “N” в объеме по 20 млн грн с 13 по 18 сентября.

Решение о выпуске этих облигаций было принято Запорожским горсоветом еще в феврале текущего года. Тогда депутаты решили, что срок обращения облигаций серии “L” будет составлять до 31 декабря 2014 года, серии “M” – до 31 декабря 2015 года и серии “N” – до 31 декабря 2016 года, а процентная ставка по долговым бумагам не должна превысить 18% годовых.

Привлекаемые средства эмитент планирует направить на проекты капитального строительства и развитие городской инфраструктуры.

В январе-июне 2012 года доходы городского бюджета крупного индустриального центра Украины – Запорожья составили 1,236 млрд грн, а расходы – 1,338 млрд грн.

В сентябре 2011 года Запорожский горсовет выпустил облигации серии I на 10 млн грн, серии J на аналогичную сумму и серии K на 5 млн грн. Процентная ставка по этим долговым бумагам была установлена на уровне 13,5% годовых.