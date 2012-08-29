Нацкомиссия по ценным бумагам урегулирует операции с бумагами иностранных эмитентов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку одобрила проект решения «Об урегулировании вопроса обслуживания операций с ценными бумагами иностранных эмитентов в Национальной депозитарной системе Украины", говорится в сообщении пресс-службы Нацкомиссии.

Этим документом госрегулятор намерен привести механизм обслуживания и хранения ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствие с требованиями современного фондового рынка.

Документ определяет перечень требований к хранению и обслуживанию таких ценных бумаг, требований к обслуживанию операций эмитента по размещению ценных бумаг в бездокументарной форме выпуска и норм составления учетного реестра Национальным депозитарием Украины.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку инициирует внесение изменений в другие нормативные документы в этой сфере с целью урегулирования вопросов оборота ценных бумаг иностранных эмитентов национальными депозитариями и стимулирования оборота этих бумаг в Украине.

Документ, в частности, предусматривает внесение изменений в положения о депозитарной деятельности, о расчетно-клиринговой деятельности, о порядке составления административных данных депозитарными учреждениями, о порядке заполнения хранителями ценных бумаг электронных форм административных данных.

Нацкомиссия в ближайшее время планирует обнародовать текст этого решения на своем официальном сайте.