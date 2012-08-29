Украинский фондовый рынок в среду снова ощутимо снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 29 августа, снизился на 1,29% – до 1002,25 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 75,2 млн грн, из них на фондовом рынке – 38,2 млн грн, на срочном рынке – 36,9 млн грн.

Лидером повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги «Укрсоцбанка» (повысились на 3,4%), Алчевского металлургического комбината (+0,73%). Среди лидеров снижения стоимости акций – «Донбассэнерго» (-2,69%), «Укрнафта» (-2,31%), «Райффайзен Банк Аваль» (-2,27%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 29 августа снизился на 1,19% – до 383,86 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 235,3 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 221,4 млн грн, на акции – 0,532 млн грн, облигации предприятий – 12,9 млн грн.

Как сообщал УНИАН, отечественный фондовый рынок на текущей неделе демонстрирует весомое падение. Так, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 27 августа, снизился на 1,0% – до 1044,44 пункта. Индекс ПФТС в этот день упал на 0,13 % – до 392,15 пункта.

Индекс Украинской биржи во вторник, 28 августа, обвалился на 2,78% – до 1015,36 пункта. Индекс ПФТС по итогам этой сессии потерял 0,93% – до 388,49 пункта.