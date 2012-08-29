Негатив на Украинской бирже в среду определялся и внешним, и внутренним фоном - эксперт

Неблагоприятный ход торгов на Украинской бирже в среду, 29 августа, определялся как внешним, так и внутренним фоном.

Об этом сказал в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Сергей Белясов.

Из внутренних событий он отметил вышедшую новость о том, что ФГИУ перенес объявление конкурсов по продаже контрольных пакетов акций энергогенерирующих компаний «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» с августа на декабрь текущего года. В результате акции энергетиков существенно потеряли в цене, потянув за собой индекс Украинской биржи.

С.Белясов добавил, что «дополнительным негативом для отечественных инвесторов также была отрицательная динамика индексов европейских площадок с утра, где инвесторы закрывали позиции, опасаясь негативных данных по ВВП США за 2-й квартал, учитывая, что международная статистика в последнее время редко радует инвесторов».

При этом, по словам аналитика, опасения участников торгов касательно статистики по ВВП США не подтвердились. Вышедшие данные по ВВП целиком совпали с прогнозами, что активизировало покупки на мировых площадках, в том числе и на Украинской бирже. Но этого оказалось недостаточно для выхода индекса UX в положительную зону.

Как отметил С.Белясов, позитива в среду добавила новость о размещении 6-месячных векселей Италии. При этом стоимость размещения существенно упала - до 1,58% по сравнению с 2,45% на предыдущем аукционе месяц назад.

По информации аналитика, «торговая сессия на Украинской бирже в среду отличалась высокой волатильностью. Существенно просев на старте, большую часть сессии индекс UX провел в боковом движении и лишь к концу дня предпринял попытки выйти в плюс. Однако усилий покупателей оказалось недостаточно».

Аналитик обратил внимание, что большинство индексных бумаг Украинской биржи завершило сессию 29 августа с потерями. Новость о переносе конкурса по приватизации вывела акции «Донбассэнерго» (-2,69%) в аутсайдеры дня. Существенным падением отметились также бумаги «Укрнафты» (-2,31%) и «Райффайзен Банка Аваль» (-2,27%). Акции «Центрэнерго» (-1,32%), возглавлявшие список аутсайдеров наряду с «Донбассэнерго», все же частично отыграли потери. В плюсе завершился день для «Укрсоцбанка» (+3,40%) и Алчевского меткомбината (+0,73%).

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 29 августа, снизился на 1,29% – до 1002,25 пункта. Общий объем торгов составил 75,2 млн грн.

Индекс ПФТС упал на 1,19% – до 383,86 пункта. Общий объем торгов составил 235,3 млн грн.