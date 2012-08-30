"Газтек" купил 25% "Ивано-Франковскгаза"

Крупнейший частный собственник пакетов акций ряда украинских облгазов - компания "Газтек" - победила в приватизационном конкурсе по продаже 25% акций компании "Ивано-Франковскгаз", предложив за пакет 33 млн 350 тыс. грн.

Трансляция конкурса велась на сайте ФГИ.

В ходе торгов было сделано два шага (стартовая цена блокирующего пакета - 32 млн 650 тыс. грн., шаг торгов - 350 тыс. грн.).

Второй участник конкурса ("ИК Финлекс-Инвест") предлагал за блокирующий пакет 33 млн грн.

Как сообщал УНИАН, ранее "Газтек" заявил о планах принять участие в конкурсах по приватизации 22,059% "Винницагаза", 23,42% "Волыньгаза", 26% "Днепропетровскгаза", 15,86% "Житомиргаза", 25% "Запорожгаза", 23,99% "Крымгаза", 26% "Луганскгаза", 25,79% "Сумыгаза", 26% "Тысменицагаза", 20,39% "Черновцыгаза".

1 августа "Газтек" на приватизационном конкурсе приобрел за 18 млн 970 тыс. грн 25% госпакета акций ПАО "Николаевгаз", став в итоге собственником контрольного пакета облгаза.

Справка УНИАН. ЧАО «Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. В частности, "Газтеку" и аффилированным с ним структурам принадлежат миноритарные пакеты в "Винница-", "Волынь-", "Днепропетровск-", "Житомир-", "Запорож-", "Крымгаз" и пр.

Собственниками самого "Газтека" являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited, которые ряд СМИ связывают с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.

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