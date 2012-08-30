Украинский рынок акций переживает новый всплеск активности - эксперт

Украинский рынок акций на данный момент переживает новый всплеск активности.

Так прокомментировал УНИАН текущую ситуацию на отечественном фондовом рынке аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

Он подчеркнул, что «по мере приближения к целому ряду значимых информационных поводов: от публикации экономических данных в начале сентября до выступления Бена Бернанке в Вайоминге и заседания ЕЦБ на следующей неделе, участники рынка начинают все больше нервничать».

По мнению П.Ильяшенко, так как на украинском рынке число пессимистов значительно превосходит число оптимистов, то нет ничего удивительного в том, что игроки перед указанными событиями сначала пытаются отыграть старт реализации именно пессимистичного сценария.

Тем не менее, считает аналитик, «победа медведей над быками отнюдь не предрешена. Мы вряд ли узнаем победителей борьбы за 1000 пунктов по индексу UX в ближайшие дни».

Как сообщал УНИАН, отечественный фондовый рынок на текущей неделе демонстрирует весомое падение. Так, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 27 августа, снизился на 1,0% – до 1044,44 пункта. Индекс ПФТС в этот день упал на 0,13 % – до 392,15 пункта.

Индекс Украинской биржи во вторник, 28 августа, обвалился на 2,78% – до 1015,36 пункта. Индекс ПФТС по итогам этой сессии потерял 0,93% – до 388,49 пункта.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 29 августа, опустился на 1,29% – до 1002,25 пункта. Индекс ПФТС упал на 1,19% – до 383,86 пункта.