Объем биржевых торгов гособлигациями за 7 месяцев вырос до 75,21 млрд грн

Объем биржевых торгов гособлигациями за 7 месяцев 2012 года вырос до 75,21 млрд. грн с 52,51 млрд грн за аналогичный период 2011 года, сообщили УНИАН в пресс-службе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

По информации пресс-службы, объем торгов акциями за указанный период снизился до 17 млрд грн с 52,5 млрд грн за семь месяцев 2011 года.

Общий объем биржевых торгов всеми видами финансовых инструментов в январе-июле текущего года сократился до 120 млрд грн с 136,8 млрд грн за аналогичный период прошлого года.

В январе-июле текущего года Нацкомиссия отмечает увеличение объемов регистрации выпусков акций корпоративных инвестиционных фондов. Данный показатель увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2011 года в 2,5 раза - до 9,18 млрд грн.

Объем регистрации госрегулятором инвестиционных сертификатов паевых инвестиционных фондов за семь месяцев 2012 года сократился до 12,13 млрд грн с 32,1 млрд грн за аналогичный период 2011 года.

Как сообщал ранее УНИАН, по данным Государственной казначейской службы, с начала текущего года по 27 августа поступления в госбюджет от проведения правительственных заимствований составили 65,735 млрд грн (49,749 млрд грн - от внутренних, 15,986 млрд грн - от внешних). За указанный период на погашение госдолга было направлено 35,475 млрд грн, расходы на обслуживание - 14,397 млрд грн.