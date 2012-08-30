Индекс Украинской биржи в падении преодолел барьер в 1000 пунктов

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 30 августа, снизился на 1,61% – до 986,08 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 118 млн грн, из них на фондовом рынке – 85,6 млн грн, на срочном рынке – 32,3 млн грн.

Лидером повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Алчевского металлургического комбината (+0,91%), «Укрнафты» (+0,77%). Среди лидеров снижения стоимости акций – «Донбассэнерго» (-4,15%), «Центрэнерго» (-3,12%), «Райффайзен Банк Аваль» (-2,21%).

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг снизился на 1,77% – до 377,06 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 2,18 млрд грн, из них на ОВГЗ пришлось 2,15 млрд грн, на акции предприятий – 1,05 млн грн, на облигации предприятий – 26,3 млн грн.

Как сообщал УНИАН, отечественный фондовый рынок на текущей неделе демонстрирует весомое падение. Так, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 27 августа, снизился на 1,0% – до 1044,44 пункта. Индекс ПФТС в этот день упал на 0,13 % – до 392,15 пункта.

Индекс Украинской биржи во вторник, 28 августа, обвалился на 2,78% – до 1015,36 пункта. Индекс ПФТС по итогам этой сессии потерял 0,93% – до 388,49 пункта.

Индекс Украинской биржи в среду, 29 августа, опустился на 1,29% – до 1002,25 пункта. Индекс ПФТС упал на 1,19% – до 383,86 пункта.