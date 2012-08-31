Группа компаний «Содружество» купила 20,82% «Херсонгаза»

ООО “Группа компаний “Содружество” стало победителем приватизационного аукциона по продаже 20,82% газораспределительной компании «Херсонгаз», предложив за пакет 11,9 млн грн.

Трансляция конкурса велась на сайте Фонда госимущества Украины.

В конкурсе принимали участие две компании: ООО "Группа компаний "Содружество" и ООО "ИК Финлекс-Инвест".

Стартовая цена пакета составляла 7 млн грн, шаг торгов - 100 тыс. грн. Цена продажи госпакета превысила стартовую на 4,9 млн грн.

Как сообщал УНИАН, ПАО "Херсонгаз" занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ в Херсонской области.

Номинальным держателем контрольного пакета ПАО "Херсонгаз" в размере 60,51% является ОАО «Межрегиональный фондовый союз» .

Вчера крупнейший частный собственник пакетов акций ряда украинских облгазов - компания "Газтек" - победила в конкурсе по продаже 25% акций компании "Ивано-Франковскгаз", заплатив за пакет 33,35 млн грн. Вторым участником торгов была компания "ИК Финлекс-Инвест". По сообщению СМИ, «Газтек» и "ИК Финлекс-Инвест" подконтрольны бизнесмену Дмитрию Фирташу.

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