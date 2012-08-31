Число пессимистов на фондовом рынке остается очень высоким - эксперт

Число пессимистов на фондовом рынке в настоящее время остается очень высоким, о чем говорит динамика фондовых индексов.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

По его словам, «игроки ожидают бума информационных поводов, начиная с выступления Бена Бернанке сегодня в 17:00 по киевскому времени».

Как подчеркнул П.Ильяшенко, даже индекс S&P 500 в четверг закрылся ниже текущей поддержки на уровне 1400 пунктов, не говоря о борьбе украинских трейдеров за уровень 1000 пунктов по индексу UX. Кроме того, настроения частных инвесторов в США по версии AAII нормализировались: число оптимистов резко сократилось, по сути, еще до активизации продаж на мировых площадках в этот четверг.

Таким образом, полагает аналитик, «нельзя сказать, что рынок возлагает большие ожидания на выступление Бена Бернанке. Будущее финансовых рынков будет решаться на следующей неделе».

Как сообщал УНИАН, отечественный фондовый рынок на текущей неделе демонстрирует весомое падение. Так, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 27 августа, снизился на 1,0% – до 1044,44 пункта. Индекс ПФТС в этот день упал на 0,13 % – до 392,15 пункта.

Индекс Украинской биржи во вторник, 28 августа, обвалился на 2,78% – до 1015,36 пункта. Индекс ПФТС по итогам этой сессии потерял 0,93% – до 388,49 пункта.

Индекс Украинской биржи в среду, 29 августа, опустился на 1,29% – до 1002,25 пункта. Индекс ПФТС упал на 1,19% – до 383,86 пункта.

Индекс Украинской биржи в четверг, 30 августа, упал на 1,61% – до 986,08 пункта. Индекс ПФТС снизился на 1,77% – до 377,06 пункта.