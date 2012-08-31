89% ценных бумаг являются инструментом для уклонения от налогообложения - ГНСУ

89% ценных бумаг являются инструментом для уклонения от налогообложения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в пятницу, 31 августа, во время брифинга заявил председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр Клименко.

«Что мы видим: только 11% оборота ценных бумаг - это бумаги, которые котируются на биржах, а дальше мы видим ценные бумаги как инструмент уклонения от налогообложения. И мы сегодня видим более 1 трлн грн оборота этих бумаг, а уплата в бюджет очень небольшая, неадекватна экономике - это 150 млн грн», - отметил он.

А.Клименко заявил, что «там, где необходимо, будет меняться процесс администрирования налогов», в частности, в сфере ценных бумаг.

Напомним, Госналогслужба сообщала ранее, что на данный момент ведомство активно работает над детенизацией рынка ценных бумаг путем совершенствования порядка налогообложения налогом на прибыль операций с ценными бумагами на фондовом рынке. При этом работа по детенизации направлена на предупреждение операций с «техническими» бумагами и схемами минимизации налогов с их использованием. В то же время, ликвидные ценные бумаги, в т.ч. ОВГЗ и ценные бумаги, имеющие биржевую оценку, не являются рискованными.