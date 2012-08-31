ГНСУ работает над детенизацией рынка ценных бумаг

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) разрабатывает механизмы детенизации рынка ценных бумаг, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«При этом работа по детенизации направлена на прекращение операций с «техническими» бумагами и схемами минимизации налогов с их использованием. В то же время, ликвидные ценные бумаги, в т.ч. ОВГЗ и ценные бумаги, имеющие биржевую оценку, не являются рискованными», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным ГНСУ, рынок ценных бумаг сегодня отмечается непрозрачностью операций. Только 10,7% операций с ценными бумагами проводятся через организованные (биржевые) механизмы. Общий объем договоров, выполненных торговцами ценными бумагами в 2011 году, составил 2,2 трлн грн, из них только на 235 млрд грн было заключено договоров на организованном биржевом рынке.

Вместе с тем, при таких больших оборотах операторы фондового рынка демонстрируют сверхбольшую убыточность. По итогам прошлого года прибыль от торговли ценными бумагами составил всего 119 млн грн, а убытки - 159 млрд грн.

В текущем году доля убыточных операций, по официальной отчетности операторов, достигает в среднем 73%, а в страховых организаций доходит до 88%. «Анализ имеющихся данных позволяет предположить высокий уровень налоговых рисков. К тому же, практика показывает, что именно механизмы фондового рынка часто используются для уклонения от налогообложения, сокрытия доходов и информации о структуре собственности активов реального сектора и т.д.», - говорится в сообщении Госналогслужбы.

В ведомстве также заявили, что письмо ГНСУ №320/0/71-12/15-1217 от 9 августа 2012 года "Об отражении отрицательного финансового результата операций с ценными бумагами и деривативами в 2012-2015 годах" предусматривается, что прибыль от операций с ценными бумагами (корпоративными правами) включается в состав доходов по результатам отчетного периода, в котором осуществляется продажа ценных бумаг. При этом, отрицательный финансовый результат по торговле ценными бумагами по своей сути являются расходами на приобретение ценных бумаг (не проданных на настоящее время), понесенные в прошлых налоговых периодах, и не является отрицательным значением объекта налогообложения по налогу на прибыль.

«Таким образом, речь идет об инвестиционной деятельности (расходы на приобретение ценных бумаг), а не о отрицательное значение объекта налогообложения по налогу на прибыль», - подчеркнули там.

Государственная налоговая служба заинтересована в создании предпосылок для перехода операций с ценными бумагами в цивилизованных форм, основанных на прозрачности, законности и честному выполнении обязательств перед государством. Налоговики уверены, что это, в свою очередь, будет способствовать повышению эффективности и ликвидности украинского фондового рынка.