Австрийская OW Capital Management GmbH купит 25% акций Крюковского вагонзавода

Антимонопольный комитет Украины разрешил компании OW Capital Management GmbH (Австрия) приобрести 25% акций ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» (г. Кременчуг, Полтавская обл.).

Об этом говорится в сообщении АМК.

Справка УНИАН. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2011 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 18% - до 10 750 шт., а пассажирских вагонов - уменьшил на 33,3% - до 28 шт.