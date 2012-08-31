Индекс Украинской биржи повысился на 0,86, индекс ПФТС – сократился на 1,31%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов 31 августа поднялся на 0,86% – до 994,58 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 66,7 млн грн, из них на фондовом рынке – 37,2 млн грн, на срочном рынке – 29,5 млн грн.

Лидером повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги «Укрнафты2 (+4,7%), «Мотор Сич» (+2,05%), «Райффайзен Банк Аваль» (+1,81%). Среди лидеров снижения стоимости акций – «Донбассэнерго» (-2,78%), «Центрэнерго» (-0,17%).

Индекс ПФТС по итогам торгов пятницы снизился на 1,31% – до 372,12 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 15,6 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 7,4 млн грн, на акции предприятий – 3,5 млн грн, на облигации предприятий – 4,1 млн грн.