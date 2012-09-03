Продажа 25,9% акций «Гадячгаза» не состоялась - нет покупателей

Приватизационный конкурс по продаже 25,999% госпакета акций ПАО «Гадячгаз» признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем от потенциальных покупателей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

В ФГИУ также пока не смогли уточнить, будет ли госпакет акций «Гадячгаз» выставляться повторно.

Напомним, конкурс по продаже 25,999% акций компании «Гадячгаз» (Полтавская обл.) был запланирован на 3 сентября т.г. Стартовая цена пакета - 3,1 млн грн.