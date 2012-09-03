Продажа 25,9% акций «Гадячгаза» не состоялась - нет покупателей
12:01, 03 сентября 2012Фондовый рынок
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Приватизационный конкурс по продаже 25,999% госпакета акций ПАО «Гадячгаз» признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем от потенциальных покупателей.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).
В ФГИУ также пока не смогли уточнить, будет ли госпакет акций «Гадячгаз» выставляться повторно.
Напомним, конкурс по продаже 25,999% акций компании «Гадячгаз» (Полтавская обл.) был запланирован на 3 сентября т.г. Стартовая цена пакета - 3,1 млн грн.
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