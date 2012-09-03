В июле объем зарегистрированных выпусков акций вырос втрое - до 15 млрд грн

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в июле зарегистрировала выпуски акций на сумму около 15 млрд грн, что почти втрое больше, чем в июне.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комиссии.

При этом в НКЦБФР отметили, что такой рост стал возможным благодаря регистрации эмиссии акций одного из ведущих украинских банков и других финансовых учреждений.

В комиссии также отметили уменьшение в июле объема зарегистрированных выпусков облигаций до 760 млн грн. В июне этот показатель составлял 4 млрд грн. По мнению директора департамента корпоративного управления и корпоративных финансов НКЦБФР Аллы Папаики, такая ситуация сложилась, прежде всего, из-за уменьшения бизнес-активности в июле.

В целом, на протяжении июля регулятор осуществил регистрацию 45 выпусков ценных бумаг эмитентов, среди которых банки, страховые компании, предприятия, занимающиеся изготовлением продуктов питания, а также компании - застройщики.