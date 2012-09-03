ГНСУ пытается расширить базу налогообложения на рынке ценных бумаг — эксперт

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) пытается расширить базу налогообложения юридических лиц, разъясняя понятие «убытки по ценным бумагам».

Такое мнение УНИАН высказал партнер юридической компании «Ващенко, Бугай и партнеры» Владимир Ващенко, комментируя письмо ГНСУ от 9 августа 2012 года №320/0/71-12/15-1217 относительно отрицательного финансового результата в сфере торговли ценными бумагами.

В.Ващенко напомнил, что в июле 2012 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс (НК) относительно учета убытков прошлых периодов. Согласно данным изменениям, было предложено учитывать по 25% убытков, которые сформировались на 1 января 2012 года, от хозяйственной деятельности предприятия ежегодно, начиная с 2012 года. «Но для определения налоговых результатов операций с ценными бумагами, деривативами и корпоративными правами НК содержит отдельный раздел, согласно которому отдельно определяется или прибыль от такой деятельности, или убыток», - подчеркнул юрист.

Согласно письму ГНСУ от 9 августа т.г., налоговики доначисляют торговцам ценными бумагами налоговые обязательства, исходя из того, что юрлицам разрешено включать в отчетность только 25% убытка прошлых лет.

По мнению В.Ващенко, это письмо не соответствует системным нормам НК, поскольку изменения относительно перенесения убытков прошлых периодов, которые сформировались на 1 января 2012 года, касаются только убытков от общей деятельности и не касаются убытков или расходов от деятельности с ценными бумагами как отдельного вида учета.

«Налоговая искажает в том числе переходные положения НК относительно учета расходов прошлых периодов», - считает он.

Кроме того, В.Ващенко отмечает, что письма ГНСУ не имеют юридического значения, а налоговые органы непосредственно не ссылаются на свои письма в актах проверок.

«Налоговики, может, и не будут непосредственно ссылаться на это письмо, но так, как описана позиция в данном письме, можно предвидеть, что она таким образом будет отображаться в актах выполненных работ... Пока Высший административный суд не обобщит практику трактования законодательства», - говорит эксперт. А это, по его словам, может произойти через год-два.

Также В.Ващенко сообщил, что бизнес-ассоциации будут стараться отозвать это письмо, потому что, к примеру, для банков оно означает дополнительные расходы.

Напомним, Госналогслужба обнародовала официальную позицию относительно отрицательного финансового результата операций с ценными бумагами и деривативами.

В ведомстве также заявили, что письмо ГНСУ №320/0/71-12/15-1217 от 9 августа 2012 года "Об отражении отрицательного финансового результата операций с ценными бумагами и деривативами в 2012-2015 годах" предусматривает, что прибыль от операций с ценными бумагами (корпоративными правами) включается в состав доходов по результатам отчетного периода, в котором осуществляется продажа ценных бумаг. При этом отрицательный финансовый результат по торговле ценными бумагами по своей сути является расходами на приобретение ценных бумаг (не проданных на настоящее время), понесенными в прошлых налоговых периодах, и не является отрицательным значением объекта налогообложения по налогу на прибыль.

«Таким образом, речь идет об инвестиционной деятельности (расходы на приобретение ценных бумаг), а не об отрицательном значении объекта налогообложения по налогу на прибыль», - подчеркивается в письме.