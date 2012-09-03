Разгосударствление печатных СМИ состоится с учетом обязательств перед ПАСЕ - Янукович

Процесс разгосударствления печатных СМИ в Украине будет происходить в соответствии с ее обязательствами перед Парламентской Ассамблеей Совета Европы.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во время выступления на открытии 64-го Всемирного газетного конгресса и 19-го Всемирного форума редакторов, сообщает пресс-служба главы государства.

«Соответствующий закон будет предусматривать поэтапное реформирование государственной и коммунальной прессы на принципах добровольности, участия трудовых коллективов в определении судьбы изданий, бесплатной передачи имущества таким коллективам и сохранения социальных гарантий для журналистов реформированных изданий», - сказал глава государства.

В то же время Президент подчеркнул: обеспечение экономической независимости СМИ - это ответственность не только государства, но и собственников и менеджеров медиа-компаний. В.Янукович отметил, что содействовать в решении этого вопроса могут также участники Конгресса как ведущие игроки мирового медиа-рынка.