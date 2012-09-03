“Газтек” привлек у банка “Надра” кредит на 250 млн грн для покупки акций облгазов

Крупнейший частный собственник пакетов акций ряда украинских облгазов компания "Газтек" привлекла у банка “Надра” (Киев) кредит на 250 млн грн для покупки акций предприятий по газоснабжению и газификации.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Средства предоставляются на срок с 28 августа по 20 сентября 2012 года под 23% годовых. В случае продления срока кредитного договора его цена увеличится до 27% годовых.

Залогом по кредиту выступают пакеты акций предприятий, которыми владеет “Газтек” на общую сумму 384,839 млн грн.

Справка УНИАН. ЧАО «Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. В частности, "Газтеку" и аффилированным с ним структурам принадлежат миноритарные пакеты в "Винница-", "Волынь-", "Днепропетровск-", "Житомир-", "Запорож-", “Николаев-”, “Ивано-Франковск-” "Крымгаз" и пр.

Собственниками самого "Газтека" являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited, которые ряд СМИ связывают с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, который также контролирует и банк “Надра”.