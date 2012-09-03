НКЦБФР по итогам финмониторинга за первое полугодие начислила 42 тыс. грн штрафов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) по итогам проведения финансового мониторинга за первое полугодие т.г. применила 24 штрафных санкции на общую сумму около 42 тыс. грн, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Как отметили в пресс-службе, типичными нарушениями законодательства в сфере финансового мониторинга являются: несообщение о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу (7% от общего количества правонарушений); нарушение сроков регистрации финансовых операций (10%); необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу (10%), нарушение требований комиссии в части назначения ответственного работника за проведение финансового мониторинга (25%) и пр.

Всего по итогам первого полугодия т.г. регулятором было проведено 65 проверок субъектов первичного мониторинга, среди которых 25 плановых и 41 внеплановая.